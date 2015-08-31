Христиане - близнецы Флор и Лавр - были каменотесами в Византии во II - III веках нашей эры. Однажды языческий правитель Иллирии (бывшее государство Югославия) велел им построить храм. Храм они построили, но христианский. К тому же обратили множество людей в свою веру. За это они были сброшены в пересохший колодец, из которого через много лет пастухи напоили своих лошадей, и те исцелились.

По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, с открытием мощей святых мучеников Флора и Лавра прекратился падеж скота. Тогда и началось почитание святых как покровителей лошадей. Это почитание, возможно, пришло на Русь с Балкан – родины святых братьев. Именно там возникло предание о том, что мученики Флор и Лавр были обучены архангелом Михаилом искусству управлять лошадьми.

Согласно иконописному канону святые Флор и Лавр должны быть написаны с конями, которым они покровительствуют. И до сего дня во многих храмах и музеях сохранились прекрасные иконы святых Флора и Лавра с изображением лошадей.

Тропарь

Пpеудобpенную и Богомудpую двоицу пpесветлую восхвалим веpнии по достоянию, Флоpа пpеблаженнаго и Лавpа всечестнаго, иже усеpдно Тpоицу Несозданную ясно пpоповедаста всем. Темже постpадавше до кpове и венцы пpесветлыми увязостеся: молитеся Хpисту Богу, да спасет души наша.