30 августа Православная Церковь чтит память Свенской Печерской иконы Божией Матери

Свенская-Печерская икона Божией Матери была написана преподобным Алипием Печерским (около 1114, память 17 августа).

На иконе изображена Божия Матерь, сидящая на престоле, на коленях у Нее Богомладенец. Справа от трона стоит преподобный Феодосий, а слева - преподобныйАнтоний Печерские. До 1288 года она находилась в Киево-Печерском монастыре, где прославилась чудесами, и в 1288 году была перенесена в Брянский Свенский монастырь, в честь Успения Пресвятой Богородицы, следующим образом.

Черниговский князь Роман Михайлович, будучи в Брянске, ослеп. Услышав о чудесах от иконы, писанной самим преподобным Алипием, князь послал в монастырь гонца с просьбой прислать к нему в Брянск икону для исцеления. Икону отправили вместе со священником по реке Десне.

Во время плавания лодка пристала к правому берегу реки Свены. После ночевки путники утром пошли к лодке, чтобы помолиться иконе, но не нашли ее там, а увидели на горе против реки Свены. Икона стояла на дубе между ветвями. Весть об этом дошла до князя Романа; его привели к иконе пешком. Князь горячо молился и обещал построить на этом месте монастырь, отдав ему все земли, которые увидит с горы.

После молитвы князь начал прозревать. Сначала он увидел тропинку, затем близкие предметы и, наконец, все окрестности. Приложившись к иконе, князь отслужил молебен, а затем все собравшиеся основали деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Дерево, на котором пребывала икона, срубили и употребили на доски для других икон. Тогда же было установлено празднество Свенской иконе Божией Матери 3 мая.

В настоящее время Свенская Печерская икона Пресвятой Богородицы хранится в Государственной Третьяковской галерее. На иконе по сторонам возвышенного трона Богоматери представлены святые, основатели Печерского монастыря — преподобные Феодосий и Антоний с развёрнутыми свитками в руках.

Тропарь

Днесь светло торжествует Свенская обитель, и радуется явлением образа Богоматери безмерный лик печерских отцев, с ними же и мы непрестанно вопием: Радуйся, Благодатная, Свенская Похвало.