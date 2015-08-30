30 августа Церковь чтит память преподобного Пимена Угрешского

Преподобный Пимен Угрешский (в миру – Петр Дмитриевич Мясников) – уроженец города Вологды, выросший в благочестивой семье. В отрочестве он не получил систематического образования, но природный ум и постоянное стремление к знаниям определили его будущее.

В 1834 году он впервые прибыл в Николо-Угрешкий монастырь и стал келейником игумена обители отца Илария. С тех пор и до конца своих дней преподобный Пимен с усердием трудился, возрождая величие древней угрешской святыни. Как человек, щедро наделенный талантами, он проявил себя во многих сферах деятельности.

Известно, что, принимая на свое попечение монастырь, отец Пимен получил довольно ветхое хозяйство. Но через короткий срок разрушенная обитель преобразилась в великолепный монастырь с множеством построек, многоярусной колокольней, рыбными заводями, монастырскими службами, гостиницами, больницами, земельными угодьями и многим другим.

Угрешская земля расцвела. За время его настоятельства число братии увеличилось с семнадцати человек в 1853 году до ста тридцати в 1875. Жизнь преподобного Пимена Угрешского — это пример тихой, ровной святости.