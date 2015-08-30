30 августа – память святого мученика Мирона

Святой мученик Мирон жил в III веке и был священником в Ахаии (Греция). Он пострадал в 250 году при императоре Декии. Мирон был кротким и милостивым к людям, но вместе и мужественным в защите своих чад. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал Богослужение. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и повести их на мучения.

Видя это, святой Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости. Святой был предан жестоким мучениям. Его повесили и строгали тело железными гребнями. Затем пресвитера бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил мученика, в то время как близ стоящие, до 150 человек, были опалены вырвавшимся из печи огнем. Тогда правитель стал принуждать мученика поклониться идолам.

Получив от святого Мирона твердый отказ, Антипатр приказал резать ремни из его кожи. Святой Мирон взял один из ремней и бросил его в лицо мучителю. Придя в ярость, Антипатр велел строгать святого Мирона железом по ободранному телу, а потом отдал мученика на съедение зверям. Но звери его не тронули. Чувствуя себя побежденным, Антипатр в бессильной ярости покончил самоубийством. Святого Мирона отвели в город Кизик, где ему отсекли голову мечом.

В народе считается, что святой Мирон помогает в болезнях, особенно при лихорадке.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Мироне во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокрушии демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.