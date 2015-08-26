26 августа - день памяти святителя Тихона (Задонского) – небесный покровитель монахов, миссионеров, студентов семинарий

Будущий святитель Тихон родился в селе Короцко в Новгородской губернии. В возрасте 13 лет был отдан в духовное училище в Новгороде. Через три года его приняли в открывшуюся в этом городе семинарию. По окончанию ее он преподавал там греческий язык и философию.

В 1758 году принял монашество, а в следующем году был переведен в Тверскую епархию ректором семинарии. В 1762 году поставлен во епископы, один год был викарием и несколько лет правящим архиереем Воронежа. Однако ухудшившееся здоровье заставило его уйти на покой. В 1769 году он поселился в Задонском монастыре, где отдал много сил душепопечению и писательской деятельности, вплоть до дня своей смерти, 13 августа 1783 года.

Духовное учение святителя Тихона может быть кратко изложено как завет всеобъемлющей радости. Присутствие Божие в мире — основная мысль, преобладающая над жизнью и проповедью святителя. Несмотря на то, что он никогда не излагал ее с научной точки зрения в богословских трудах, она была неиссякаемым источником его вдохновения, двигателем его внутренней жизни, главным принципом его священнослужения. Ее подземное течение чувствуется во всех проявлениях его повседневной жизни.

Он непрестанно говорил, что всеобщее счастье, плод любви и милосердия — в «небесном житии». Оно начнется уже здесь, но лишь тогда, когда все народы, существовавшие от начала мира и до его конца, будут собраны вместе, то есть после Страшного суда, когда исполнятся слова Господни: «Се творю все новое».

Святитель Тихон – небесный покровитель монахов и церковного клира, миссионеров и катехизаторов, студентов семинарий. Тихону молятся о даровании кротости и незлобия, аскетических подвигах, об избавлении от любых болезней, но особенно от болезней душевных: печали и уныния, от избавления от алкоголизма и наркомании, душевного помешательства и беснования. Немалому количеству людей святитель Тихон помог вернуть зрение, и возможность ходить, к нему также обращаются за помощью в крайней нужде и нищете.

Тропарь

От юности возлюбил еси Христа, блаженне, образ всем был еси словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою и смирением, темже и вселился еси в Небесныя обители, идеже предстоя Престолу Пресвятыя Троицы, моли, святителю Тихоне, спастися душам нашим.