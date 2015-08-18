18 августа - день памяти мученика Евстигния

Мученик Евстигний родился в Антиохии в середине третьего века. В течение шестидесяти лет он служил в войсках римских императоров Диоклитиана, Максимиана Геруклита, Констанция Хлора, Константина Великого и его сыновей.

Святой Евстигний был собеседником святого Василиска и описал его мученический подвиг († около 308 года). В начале царствования святого Константина Великого он был свидетелем явления на небе звездного Креста, который предсказал ему победу.

В старости Евсигний оставил военную службу и удалился на свою родину. Там он проводил время в молитвах, посте и посещении храмов Божиих. Так он дожил до царствования Юлиана Отступника (361-363), стремившегося восстановить язычество.

По доносу одного из антиохийских граждан, святой Евстигний как христианин предстал перед судом императора Юлиана в 362 г. Он безбоязненно обличил императора в отступлении от Христа, поставил ему в пример его сродника святого Константина Великого и подробно рассказал, как он был очевидцем явления на небе знамения Креста.

Юлиан не помиловал глубокой старости святого Евстигния, которому было 110 лет, и приказал отсечь ему голову.