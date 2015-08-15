15 августа Православная Церковь чтит память блаженного Василия, Христа ради юродивого

Память блаженного Василия, Христа ради юродивого совершается в Православной церкви 15 августа. Святой почитается как один из наиболее известных святых, которые брали на себя подвиг юродства.

Родился святой в 1468 году в семье благочестивых крестьян Иакова и Анны, жителей села Елохово, недалеко от Москвы.

В детстве он много молился, вел подвижническую жизнь. В шестнадцатилетнем возрасте Василий ушел из дому и поселился в Москве. Затерявшись в шумной городской толпе, святой избрал подвижнический путь притворного безумия.

Жизнь святого служила укором для неправедных и утешением для обездоленных. Не имея дома или хотя бы места, чтобы преклонить главу, не имея дорогих одежд и не всегда имея даже достаточно пищи для пропитания он был укором для богатых и властных бояр. Посещая заключенных и больных, помогая им, он служил для них утешением.

Множество поступков святого были пророческими и непонятными для людей, но таким образом он возвещал людям волю Божию, приводил к видению своих неправедных дел и раскаянию.

Имя святого было известно царю Иоанну IV Грозному. Царь уважал его. Василий без страха упрекал его за все его неправедные поступки, и правитель часто прислушивался к словам юродивого.

Святой Василий нес свой нелегкий подвиг долгих 62 года. Когда ему исполнилось 88 он тяжело заболел и 15 августа 1557 года предал свой дух в руки Господа. Но чудеса, связанные со святым, не прекращались. В 1588 году, при митрополите Иове, Василий Блаженный был канонизирован. В этот день 120 больных получили исцеление у мощей святого.

Тропарь

Житие твое, Василие, неложное, и чистота нескверна, Христа ради тело твое изнурил еси постом и бдением, и мразом и теплотою солнечною, и слотою и дождевным облаком, и просветися лице твое, яко солнце, и ныне приходят к тебе Российстии народи и вси людие, прославляюще святое твое успение. Тем Христа Бога моли, да избавит ны от варварскаго пленения и междоусобныя брани и мир мирови подаст и душам нашим велию милость.