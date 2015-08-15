15 августа - перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей святого первомученика архидиакона Стефана произошло около 428 года.

После того, как святой первомученик архидиакон Стефан был побит иудеями камнями, его тело бросили без погребения на съедение зверям и птицам.

Однако на вторую ночь знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил, начавший склоняться к вере в Иисуса Христа как в Мессию, послал преданных ему людей взять тело первомученика и предать его погребению на своей земле, в пещере, недалеко от Иерусалима.

Когда скончался тайный ученик Господа по имени Никодим, Гамалиил также похоронил его близ гроба архидиакона Стефана. Затем и сам Гамалиил, принявший святое Крещение вместе со своим сыном Авивом, был погребен при гробе первомученика Стефана и святого Никодима.

В 415 году мощи святых были чудесным образом открыты и торжественно перенесены в Иерусалим архиепископом Иоанном вместе с другими епископами. С того времени от мощей начали совершаться исцеления.

Впоследствии, при святом благоверном царе Феодосии Младшем, в первой половине пятого века, мощи святого первомученика Стефана были перевезены из Иерусалима в Константинополь и положены в церкви в честь святого диакона Лаврентия, а после создания храма в честь первомученика Стефана перенесены туда.

Часть мощей святого Стефана находится в Киево-Печерской лавре, а именно указательный палец левой руки был принесен из Молдавского Нямецкого монастыря Романским архиепископом Пахомием в восемнадцатом веке. Ковчег со святыней был установлен в Великой лаврской церкви.

В девятнадцатом веке мощи были помещены в серебряную раку с изображением архидиакона Стефана во весь рост. На месте изображения руки сделан специальный ковчежец, в котором находился перст святого. При взрыве Успенского собора 3 ноября в 1941 году святыня оказалась под завалом, откуда была извлечена при разборке руин в шестидесятых годах. С этого времени святыня находилась в фондах Киево-Печерского заповедника.

Торжественная передача Киево-Печерской лавре серебряной раки c изображением первомученика архидиакона Стефана состоялась 19 декабря 2013 года. Сегодня каждый верующий может приложиться к мощам святого Стефана, которые находятся в Свято-Успенском соборе Лавры.

Тропарь

Царским венцем венчася твой верх от страданий, яже претерпел еси во Христе Бозе, мучеников первострадальче Стефане: ты бо иудейское обличивый неистовство, видел еси твоего Спаса одесную Отца. Того убо моли о душах наших.