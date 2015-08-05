5 августа Православная Церковь чтит Почаевскую икону Божьей Матери

5 августа Православная Церковь чтит Почаевскую чудотворную икону Божьей Матери. Этот образ Богородицы является одним из наиболее почитаемых на Украине. В Почаевской лавре икона пребывает уже более 400 лет.

Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны и засвидетельствованы в монастырских книгах верующими, с молитвою обращавшихся об избавлении от неизлечимых недугов, освобождении от плена и вразумлении грешников.

В 1559 году митрополит Константинопольской церкви Неофит, проезжал через Волынь и посетил Орлянскую дворянку Анну Гойскую. В благословение он оставил ей привезенную им из Константинополя икону. В 1597 году икона была передана Анной монахам православного Почаевского монастыря вместе с большими пожертвованиями. С тех пор икона и начала именоваться Почаевской.

Одним из наиболее великих и известных чудес Почаевской иконы Богородицы, является чудесное избавление от нашествия турецко-татарских войск в 1675 году.

Увидев многочисленные полки неприятеля, жители окрестных земель сбежались к монастырю, в те времена обнесенному лишь грубым частоколом, который не смог бы защитить их от врагов. Люди стали молиться святому образу и вскоре увидели явление Богородицы с Младенцем и святым Иовом Почаевским над храмом. После такого чуда, турецкое войско отступило, а некоторые воины даже остались при монастыре и приняли христианство.

В 1721 году монастырь вместе с иконой перешел во владение греко-католиков. Но чудеса и исцеления от иконы не прекратились. В 1773 году лики младенца Христа и Богородицы были даже украшены золотыми коронами, присланными папой Климентом XIV.

В 1832 году монастырь снова стал православным. Возвращение Почаева в лоно Православия было ознаменовано чудом исцеления слепой девочки Анны Акимчуковой, пришедшей на поклонение святыням с семидесятилетней бабушкой из Кременец-Подольска.

Почаевская икона относится к иконографическому типу "Умиление". На иконе имеются греческие надписи, а на полях миниатюрные изображения святых: пророка Илии, святителя Мины, первомученика Стефана, преподобномученика Авраамия, великомучениц Екатерины, Параскевы и Ирины.

Тропарь

Пред святою Твоею иконою, Владычице, молящиися исцелений сподобляются, веры истинныя познание приемлют и агарянская нашествия отражают. Темже и нам, к Тебе припадающим, грехов оставление испроси, помыслы благочестия сердца наша просвети и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших.