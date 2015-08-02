2 августа православные верующие чтут память святого пророка Илии

Ветхозаветный пророк Илия, ревностный борец за чистоту веры и обличитель идолопоклонства и нечестия, живший согласно библейскому повествованию за 900 лет до Иисуса Христа, оказался удивительно близок именно христианам. Первый девственник-анахорет в Ветхом Завете, он посвятил себя Богу прежде, чем Бог призвал его на пророческое служение. И явился ему Господь не в громе, буре или огне, а в "тихом веянии ветра".

Посланный Богом к царю Ахаву предупредить, что если он и его народ не перестанут поклоняться Ваалу и Астрате, Израильское царство постигнет голод, он и сам потом вместе со всеми голодал, довольствуясь тем немногим, что приносил ему в пустыню ворон.

Его преследовал гнев царицы-язычницы Иезавели, он уставал от возложенного не него бремени пророка-изгоя, отчаивался, просил смерти. А потом на глазах у всего народа силой молитвы низвел с неба огонь на жертвенник истинного Бога.

Как истинный пророк Илия оставил после себя ученика, Елисея — чтобы дело, которому он служил, не умерло вместе с ним. И когда уже возносимый огненной колесницей в небо учитель бросил ученику свой плащ, а тот ударил им по воде, и вода расступилась, Елисей понял, что унаследовал не только одежду, но и дух пророка. Пройдет почти тысяча лет и сходное чувство испытают апостолы в день Пятидесятницы и передадут этот дух всему народу Божию, чтобы он передавал его из поколения в поколение.

Ильин день отмечают все православные народы, а также христиане, иудеи и мусульмане, живущие в окрестностях горы Кармель, на которой, согласно библейскому повествованию, он скрывался, молился и победил жрецов Ваала. Почитают пророка Илию и католики, но у них, в отличие от православных, отдельного празднования ему не установлено.

Места земной жизни пророка издавна притягивали паломников. В греческом монастыре святого Георгия Хозевита, основанного около 480 года в окрестностях Иерихона в ущелье Вади Кельт, в большой пещере, где, по преданию, скрывался и молился пророк Илия в первый год трехлетней засухи, обустроен храм во имя пророка Илии.

На горе Кармил еще мать святого Константина Великого равноапостольная царица Елена основала Ильинский монастырь. Сейчас это католический мужской монастырь Stella Maris, а неподалеку от него — православный храм во имя Илии пророка, освященный в 1913 году. Одна из пещер, где, по преданию, он спасался от преследователей, находится на территории греческого монастыря Мар Элиас.

РИА Новости