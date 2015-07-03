3 июля – память священномученика Мефодия, епископа Патарского

Сведения о жизни святителя Мефодия крайне скудны.

Имеются также разногласия относительно того, какую кафедру он занимал. Греческая традиция считает его епископом города Патара в Ликии.

Известность епископ Патарский Мефодий получил своими многочисленными богословскими трудами.

Священномученик Мефодий был усечен мечом язычниками в 312 году.

Тропарь

Кровь твоя, мудре, тайно вопиет от земли, якоже Авелева к Богу, богомудре святителю Мефодие, ясно проповедавый Божие вочеловечение. Темже и посрамил еси Оригенову лесть, и преставился еси в Небесный чертог. Моли Христа Бога, да спасет души наша.

"УНІАН-Релігії"

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