2 июля – день памяти святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского

Будущий святитель родился в дворянской семье в 1896 году.

Молодой человек окончил в 1914 году Полтавский кадетский корпус, а через четыре года юридический факультет Харьковского Университета.

Затем молодой человек эмигрировал в Югославию, где окончил в 1925 году богословский факультет Белградского университета.

Через год он был пострижен в монахи, несколько лет преподавал Закон Божий в сербской гимназии в городе Великая Кикинда.

В 1929 году он был рукоположен во священники.

3 июня 1934 года отец Иоанн поставлен епископом Шанхайским, где прославился как благотворитель, организовавший приют для сирот и детей нищих, посещал заключенных и больных.

В 1946 году владыка Иоанн возведен в сан архиепископа. Тогда же он был эвакуирован со своими прихожанами на Филиппины, а затем в США.

С 1951 года он управляет западноевропейской епархией РПЦЗ и только в 1962 году переезжает в Америку, где становится архиепископом Западно-Американским и Сан-Францисским.

В 1951–1962 годах владыка служит на Западно-Европейской кафедре, а с 1962 года и до смерти – на Западно-Американской.

Скончался святитель 2 июля во время молитвы в своей келье во время посещения Свято-Николаевского прихода в Сиэтле.

В июне 1994 года Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви прославил архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна (Максимовича) в лике святых.

Тропарь

Попечение твое о пастве в странствии ея, се прообраз и молитв твоих, за мир весь присно возносимых: тако веруем, познав любовь твою, святителю и чудотворче Иоанне! Весь от Бога освящен священнодействием пречистых Таин, имиже сам присно укрепляем, поспешал еси ко страждущим, целителю отраднейший. Поспеши и ныне в помощь нам, всем сердцем чтущим тя.

"УНИАН-Религии"

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