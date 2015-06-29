29 июня – память святителя Тихона, епископа Амафунтского

Свя­ти­тель Ти­хон, епи­скоп Ама­фунт­ский, ро­дил­ся в го­ро­де Ама­фун­те на ост­ро­ве Кипр.

Ро­ди­те­ли вос­пи­та­ли сы­на в хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии и обу­чи­ли чте­нию свя­щен­ных книг.

Со­хра­ни­лись из­ве­стия, что дар чу­до­тво­ре­ния про­явил­ся у свя­то­го Ти­хо­на еще в юношеском воз­расте.

Его отец был вла­дель­цем хле­бо­пе­кар­ни и по­сы­лал сы­на про­да­вать хле­бы. Молодой человек раз­да­вал хле­б бед­ня­кам да­ром. Узнав об этом, отец рассердился, но сын от­ветил, что дающий хлеб принимает награду во сто крат большую.

Юноша пред­ло­жил от­цу пой­ти ту­да, где хра­ни­лись за­па­сы зер­на. Отец с изум­ле­ни­ем увидел, что хра­ни­ли­ще, которое было накануне пу­стым, пе­ре­пол­не­но пше­ни­цей. С тех пор отец не запрещал от­ро­ку раз­да­вать ни­щим хлеб.

Один са­дов­ник вы­бро­сил из ви­но­град­ни­ка об­ре­зан­ные су­хие вет­ви. Свя­той Ти­хон со­брал их, по­са­дил в сво­ем са­ду и по­про­сил Гос­по­да, чтобы эти вет­ви при­ня­лись и да­ли целебные для здо­ро­вья лю­дей пло­ды.

Вскоре вет­ви при­ня­лись, пло­ды их име­ли осо­бый, очень при­ят­ный вкус и упо­треб­ля­лись при жиз­ни свя­то­го и по­сле его смерти на ви­но для со­вер­ше­ния та­ин­ства Ев­ха­ристии.

Бла­го­че­сти­во­го юно­шу при­ня­ли в цер­ков­ный клир, по­ста­ви­ли чте­цом, а за­тем епи­скоп Ама­фунт­ский Мем­нон по­свя­тил его в сан диа­ко­на.

По­сле смер­ти епи­ско­па Мем­но­на свя­той Ти­хон по об­ще­му же­ла­нию был из­бран во еписко­па Ама­фунт­ско­го.

Свя­ти­тель Ти­хон усерд­но тру­дил­ся над ис­ко­ре­не­ни­ем остат­ков язы­че­ства на Ки­п­ре, уничто­жал идоль­ские ка­пи­ща и распространял хри­сти­ан­скую ве­ру.

Свя­ти­тель был ми­ло­стив, две­ри его до­ма бы­ли от­кры­ты для всех, он с лю­бо­вью выслушивал и ис­пол­нял прось­бы каж­до­го, кто при­хо­дил к нему.

В служ­бе свя­ти­те­лю Ти­хо­ну ука­зы­ва­ет­ся, что он пред­ви­дел вре­мя сво­ей смерти, ко­то­рая по­сле­до­ва­ла в 425 го­ду.

Тропарь

Пустынный житель, и в телеси ангел, и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Тихоне, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.