25 июня – день памяти преподобного Онуфрия Великого
Преподобный Онуфрий жил в полном одиночестве в дикой пустыне на протяжении шестидесяти лет.
В молодости юноша воспитывался в Фиваидском монастыре Эрити.
Узнав от старцев о тяжести и высоте жизни пустынников, преподобный Онуфрий захотел им подражать.
Ночью он тайно вышел из обители и увидел пред собой светлый луч. Святой Онуфрий испугался и решил вернуться, но голос ангела-хранителя убедил его продолжить начатый путь.
В глубине пустыни преподобный Онуфрий нашел пустынника и остался учиться у него пустынной жизни и борьбе с искушениями. Когда старец убедился, что святой укрепился в духовной борьбе, он оставил его одного.
Ежегодно старец приходил к нему и через несколько лет, придя к преподобному Онуфрию, скончался.
Вскоре, около пещеры, где жил святой Онуфрий, выросла финиковая пальма, и открылся источник чистой воды. Двенадцать ветвей пальмы поочередно приносили плоды, и преподобный не терпел голода и жажды. Тень пальмы укрывала его от дневного зноя. Ангел приносил святому хлеб и каждые субботу и воскресенье причащал его Святых Тайн, как и других пустынников.
Перед своей смертью, преподобный Онуфрий встретился со святым Пафнутием, который похоронил святого, а впоследствии написал его житие.
Когда подвижник отошел ко Господу, преподобный Пафнутий с плачем оторвал от своей одежды подкладку и завернул в нее тело великого пустынника, которое положил в углубление большого камня, наподобие гроба, и засыпал множеством мелких камней.
Преподобному Онуфрию молятся о всех нуждах, особенно же о приобретении духовных добродетелей, а также о сохранении от внезапной смерти.
Тропарь
Желанием духовным пустыни достигл еси, богомудре Онуфрие, и яко безплотен в ней многолетне подвизался еси трудолюбне, соревнуя пророкам Илии и Крестителю: и от руку ангельску таин божественных насладився, ныне во свете Святыя Троицы купно с ними веселишеся. Моли спастися нам, твою память почитающим.
"УНИАН-Религии"
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