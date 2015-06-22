22 июня Православная церковь вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла, игумена Белоезерского

Святитель Кирилл происходил из знатной и благочестивой христианской семьи. Он изучил светские науки, в том числе и философию, но больше всего стремился приобрести знание Священного Писания и истин христианской веры. В юности св. Кирилл вступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил (385-412 гг.) посвятил его в сан диакона, причислил к клиру и, видя его одаренность, поручил произносить проповеди. По смерти патриарха Феофила св. Кирилл единодушно был избран на патриарший престол Александрийской Церкви. Удаляя из среды своей паствы врагов св. веры — иудеев и язычников, св. Кирилл заботился и об утверждении своих пасомых в вере и благочестии. Его пламенная ревность о чистоте христианского учения и непреклонная твердость в защите веры особенно обнаружились в борьбе с Несторием, возмутившим своей ересью Церковь. Святитель Кирилл писал увещевательное послание к Несторию и письма императору Феодосию Младшему, папе Целестину I и в разные монастыри, опровергая мнения Нестория и излагая истинное христианское учение о воплощении Сына Божия. На III Вселенском Соборе, созванном в 431 г. в городе Ефесе, святитель Кирилл был председателем. Скончался святитель в 444 г.

Преподобный Кирилл Белоезерский (в миру Косма) родился в Москве от благочестивых родителей. Принял иночество в Симоновом монастыре, своими подвигами снискал уважение всей братии и был отличаем отцом иноков — преподобным Сергием. В 1390 г. братия Симоновской обители упросили преподобного Кирилла быть их игуменом. Многочисленные и знатные посетители, приходившие к игумену за наставлениями и благословением, сильно смущали преподобного Кирилла, избегавшего славы человеческой, и он скоро сложил с себя сан игумена и стал подвизаться как простой инок. Ища совершенного уединения и безмолвия, преподобный Кирилл по чудесному указанию Богоматери удалился на берег Белого озера (Вологодская область) и в глухой лесной чаще начал вести жизнь отшельника. К нему стали стекаться ревнители безмолвия, и св. старец понял, что время его безмолвия окончилось. В 1397 г. он построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Когда число братии умножилось, преподобный дал для обители устав общежития, который освящал примером своей жизни. В церкви никто не смел беседовать, никто не должен был выходить из нее прежде окончания службы, ко святому Евангелию подходили по старшинству. За трапезу садились каждый на своем месте, и в трапезной была тишина. Из трапезной каждый молча шел в свою келью. Деньги хранились в монастырской казне, ни у кого не было никакой собственности. Кельи не запирались, и в них, кроме икон и книг, ничего не держали. Господь наградил Своего угодника даром прозорливости и исцелений. Однажды не хватило вина для Божественной Литургии, преподобный Кирилл велел принести к нему пустой сосуд, который оказался полным вина. Во время голода преподобный Кирилл раздавал хлеб всем нуждавшимся, и он не заканчивался, несмотря на то, что обычно запасов едва хватало для братии. Однажды преподобный укротил бурю на озере. Свое последнее богослужение преподобный совершил в день Святой Троицы. Завещав братии хранить любовь между собой, преподобный Кирилл блаженно почил на 90 году своей жизни 9 июня 1427 г. Преподобный Кирилл любил духовное просвещение и привил эту любовь своим ученикам. По описи 1635 г., в монастыре числилось более двух тысяч книг, среди них 16 «чудотворца Кирилла». Замечательными образцами духовного наставничества и руководства, любви, миролюбия и утешения являются дошедшие до нас три послания преподобного русским князьям.

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