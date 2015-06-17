17 июня – память преподобного Мефодия, игумена Пешношского

Преподобный Мефодий, игумен Пешношский, жил в четырнадцатом веке и явился основателем Пешношского монастыря.

В юности он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и провел несколько лет под его руководством.

Затем, по благословению преподобного Сергия, он ушел в пустынное место и за рекой Яхромой в лесу поставил келью.

Вскоре в эту глухую и болотистую местность к нему явилось несколько учеников, которые хотели подражать его жизни.

Преподобный Сергий посетил его и дал совет построить обитель и храм.

Преподобный Мефодий сам трудился при построении храма и кельи, "пеш" нося деревья через речку, которую с тех пор стали называть Пешноша.

С 1391 года преподобный Мефодий стал игуменом своего монастыря.

Иногда он уходил за два километра от монастыря и здесь, в тишине глухого леса, проводил часы в молитве. Сюда же для духовных бесед к нему приходил преподобный Сергий, почему эта местность и получила название "Беседа".

Преподобный Мефодий был погребен в 1392 году в основанной им обители.

Тропарь

Божественною любовию от юности распаляемь, вся, яже в мире красная, возненавидев, Христа Единаго возлюбил еси, и, сего ради в пустыню вселився, в ней обитель сотворил еси, и, собрав инок множество, приял еси от Бога чудес дар, отче Мефодие, и был еси о Христе собеседник и спостник преподобному Сергию, с нимже у Христа Бога испроси православным христианом здравие, и спасение, и душам нашим велию милость.

"УНИАН-Религии"

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