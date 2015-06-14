14 июня – память преподобного Агапита, врача Печерского

Преподобный Агапит Печерский родился в Киеве и был учеником святого преподобного Антония Печерского.

Святой Агапит совершенно бескорыстно помогал больным, исцеляя их своей молитвой и давая им те травы, которые сам употреблял в пищу.

Преподобный вытерпел много неприятностей от завистливого врача-армянина, который хотел его отравить.

Господь сохранил своего угодника, и яд никаким образом не повредил ему.

Со временем армянин, видя чудеса, которые совершались по молитвам преподобного Агапита, перешел в православие и принял монашество.

После многих трудов и духовных подвигов преподобный Агапит мирно отошел ко Господу около 1095 года.

Святой был погребен в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря.

Тропарь

Богоноснаго Антония ревнуя смиренномудрию, аки некиим врачеством зелием снедным исцелял еси болящия, преподобне Агапите, тем и врача неверна уверив, наставил еси на путь спасения. Уврачуй и наша болезни и молися Господеви о воспевающих тя.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.