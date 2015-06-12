12 июня – день памяти преподобного Варлаама Хутынского, Новгородского чудотворца

Пре­по­доб­ный Вар­ла­ам Ху­тын­ский жил в XII ве­ке, был сы­ном знат­но­го нов­го­род­ца и свои дет­ские го­ды про­вел в Нов­го­ро­де.

В юном возрасте молодой человек скрылся в Ли­си­чьем мо­на­стырь, где при­нял по­стриг.

Вскоре он по­се­лил­ся на уеди­нен­ном хол­ме над Вол­хо­вом, в уро­чи­ще, которое называлось Хутынь и располагалось в 10 километрах от Нов­го­ро­да.

В тишине и уединении пре­по­доб­ный Вар­ла­ам про­во­дил су­ро­вую жизнь, постоянно находясь в мо­лит­ве и со­блю­дая очень стро­гий пост.

Он рев­ност­но трудился – сам ру­бил лес, пи­лил дро­ва, па­хал зем­лю.

Со временем вокруг преподобного начали собираться жи­те­ли Нов­го­ро­да, желавшие разде­лить с пре­по­доб­ным тру­ды и по­дви­ги.

Вско­ре бы­ла построена цер­ковь в честь Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня и ос­но­ван мо­на­стырь.

Гос­подь ниспослал пре­по­доб­но­му для слу­же­ния ближ­ним дар чу­до­тво­ре­ний и прозорливо­сти.

Ко­гда дни земной жизни преподобного при­бли­жа­лись к кон­цу, из Кон­стан­ти­но­по­ля прибыл иеромонах по имени Ан­то­ний – сверст­ник и друг пре­по­доб­но­го.

Бла­жен­ный Варлаам благословил Антония продолжить его дело, сказав: «Те­лом я покидаю вас, ду­хом же все­гда бу­ду с ва­ми».

Пре­по­доб­ный Вар­ла­ам мирно отошел ко Гос­по­ду в но­яб­ре 1192 го­да.

Тропарь

Иже на земли леганием, пощением же и бдением тело твое изнуряя, преподобне, вся плотская мудрования умертвил еси, и исцелений струя независтная явился еси верою притекающим к тебе, Варлааме отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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