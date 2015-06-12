12 июня – день памяти преподобного Варлаама Хутынского, Новгородского чудотворца
Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII веке, был сыном знатного новгородца и свои детские годы провел в Новгороде.
В юном возрасте молодой человек скрылся в Лисичьем монастырь, где принял постриг.
Вскоре он поселился на уединенном холме над Волховом, в урочище, которое называлось Хутынь и располагалось в 10 километрах от Новгорода.
В тишине и уединении преподобный Варлаам проводил суровую жизнь, постоянно находясь в молитве и соблюдая очень строгий пост.
Он ревностно трудился – сам рубил лес, пилил дрова, пахал землю.
Со временем вокруг преподобного начали собираться жители Новгорода, желавшие разделить с преподобным труды и подвиги.
Вскоре была построена церковь в честь Преображения Господня и основан монастырь.
Господь ниспослал преподобному для служения ближним дар чудотворений и прозорливости.
Когда дни земной жизни преподобного приближались к концу, из Константинополя прибыл иеромонах по имени Антоний – сверстник и друг преподобного.
Блаженный Варлаам благословил Антония продолжить его дело, сказав: «Телом я покидаю вас, духом же всегда буду с вами».
Преподобный Варлаам мирно отошел ко Господу в ноябре 1192 года.
Тропарь
Иже на земли леганием, пощением же и бдением тело твое изнуряя, преподобне, вся плотская мудрования умертвил еси, и исцелений струя независтная явился еси верою притекающим к тебе, Варлааме отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.
"УНИАН-Религии"
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