10 июня – день памяти преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского

Преподобный Никита исповедник, епископ Халкидонский, жил во второй половине VIII века.

За свою богоугодную жизнь он был возведен в сан епископа Халкидонского.

Святитель Никита отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обижаемых.

С 726 по 775 годы святой Никита был архиепископом Халкидонским и мужественно осуждал иконоборческую ересь.

Позже он был смещён со своей кафедры и трудился до конца своих дней в одном из палестинских монастырей.

Святой исповедник Никита скончался в начале IX века. У мощей его совершались чудеса исцеления.

В каноне службы ему, написанном Константинопольским пресвитером Иосифом, прославляется также брат святителя Никиты — святой Игнатий.

Любопытно, что посёлок Айос-Никитас на острове Лефкас в Греции назван в честь святого.

Тропарь

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, Яже вещей истина. Сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче Никито, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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