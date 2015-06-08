8 июня – день памяти святых апостолов из числа семидесяти Карпа и Алфея Капернаумского

Свя­той апо­стол из се­ми­де­ся­ти Карп был по­сле­до­ва­те­лем и помощником свя­то­го апо­сто­ла Пав­ла.

Он раз­но­сил его по­сла­ния в те ме­ста, ку­да они на­зна­ча­лись.

До­ста­точ­ное вре­мя Карп потру­дил­ся вме­сте с апо­сто­лом Пав­лом, бла­го­вест­вуя всю­ду учение Хри­сто­во, и нема­ло вытерпел бед. За­тем свя­той Карп был по­став­лен апо­сто­лом Пав­лом епи­ско­пом го­ро­да Бе­рии во Фра­кии.

Также свя­той апо­стол Карп по­тру­дил­ся, про­по­ве­дуя Еван­ге­лие Хри­сто­во, и на ост­ро­ве Кри­те.

Свя­ти­тель­ствуя в Бе­рии, Карп об­ра­тил ко Хри­сту мно­гих эл­ли­нов-языч­ни­ков.

Впо­след­ствии он был с же­сто­ко­стью убит иуде­я­ми и та­ким об­ра­зом пре­дал ду­шу свою в ру­ки Гос­по­да. Чест­ные мо­щи его бы­ли по­ло­же­ны вер­ны­ми и бо­го­бо­яз­нен­ны­ми людь­ми в том же го­ро­де, где он и свя­ти­тель­ство­вал.

Свя­той апо­стол Ал­фей был от­цом апо­сто­лов Иа­ко­ва Ал­фе­е­ва и Ле­вия.

Из жизнеописания святого апостола Алфея известно лишь то, что он был родом из го­ро­да Ка­пер­на­у­ма, но где он про­по­ве­до­вал Еван­ге­лие – неиз­вест­но.

Тропарь

Апостоле святый Карпе, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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