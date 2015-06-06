6 июня – память преподобного Никиты, столпника Переславского

Преподобный Никита, уроженец Переславля-Залесского, жил в XII веке.

Молодым человеком он вступил в брак и вместе с тем совершал много злых дел, притеснял бедных, собирал пошлину более необходимого.

Однажды Никита пришёл в церковь и за богослужением услышал слова пророка Исайи, о том, что следует отказаться от злодеяний, и начать искать правду, заступаясь за притесняемых, вдов и сирот.

Эти пророческие слова до того тронули Никиту, что он тогда же решился оставить прежний образ жизни и всецело посвятить себя на служение Богу.

Оставив дом, семью и большое имение, он ушёл в Никитский монастырь, где показал собой редкий пример самоотвержения и духовного подвижничества.

Преподобный одел на себя тяжёлые железные оковы, и поселился в уединённом каменном столпе, в котором до самой смерти день и ночь пребывал в трудах, посте и молитве.

За свою подвижническую жизнь и раскаяние, преподобный Никита получил от Бога дар чудотворений.

Слух о необычайном подвижничестве преподобного Никиты, а равно и о его чудотворениях далеко разнёсся.

Отовсюду стали приходить к нему здравые и недужные или для получения назидательных наставлений, или для исцеления.

Преподобный Никита Столпник скончался насильственною смертью.

Однажды к преподобному пришли двое его знакомых за благословением.

Железные цепи Никиты, от времени обтёршиеся и получившие блеск, были принятыми ими за серебряные.

Желая завладеть ими они убили преподобного Никиту.

Мощи преподобного Никиты освидетельствованы и обретены в мае 2000 года.

Ещё при жизни преподобный Никита приобрёл дар исцеления и стал помогать больным.

В ответ на молитвы преподобный Никита помогает при параличе, при травмах с потерей конечностей, а также в случае бессонницы.

Вода Никитского источника, который находится близ монастыря и был выкопан Никитой, считается святой и помогает от многих болезней.

Тропарь

Православным смыслом юношеская возжеления возненавидев и доблественныя нравы восприим, врага победил еси, и во благоразумии Богу угодил еси, и свыше от Него прием дар чудес, бесы прогоняти, недуги исцеляти, Никито преславне, моли Христа Бога, да спасет души наша.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.