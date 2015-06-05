5 июня Православная церковь совершает память преподобной Евфросинии Полоцкой

Преподобная Евфросиния, в миру Предслава, происходила из древнего княжеского рода.

Святая родилась в начале XII века в семье Полоцкого князя Георгия и княгини Софии.

Из жития преподобной известно, что свою юность она посвятила чтению Священного Писания и творений святых, и имела такое прилежание к учению, которому удивлялся даже ее отец.

Слава о мудрости и красоте Предславы распространилась далеко за пределы Полоцкой земли. Многие именитые князья искали ее руки. Однако, достигнув совершеннолетия, она не захотела вступать в брак.

Предслава тайно от родителей ушла в один из монастырей, в котором в то время игуменьей была ее родная тетя. Намерение юной княжны оставить мир поначалу привело игуменью в смущение.

Она стала уговаривать племянницу отказаться от задуманного. Но после беседы с Предславой игуменья удивилась разуму девушки и ее любви к Богу.

Вскоре молодую княжну постригли с именем Евфросиния.

Через некоторое время по благословению епископа Илии инокиня перешла на жительство в келью при Полоцком Софийском соборе. Избрав для духовных подвигов это святое место, она день и ночь славословила Бога, а в свободные от молитвы и богомыслия часы занималась переписыванием священных книг.

Однажды в сонном видении преподобной явился ангел и сообщил о том, что ей следует идти на место, которое называется Сельцо.

Получив благословение епископа, преподобная с одной из монахинь вскоре отправилась в путь, взяв с собой только книги и три хлеба. Придя в загородное Сельцо, она там поселилась и стала еще усерднее трудиться во Славу Божью.

К преподобной начали приходить девушки, искавшие спасения души, и вскоре образовалась иноческая обитель.

Стараниями святой Евфросинии в монастыре на месте старого деревянного храма был построен новый каменный.

По благословению преподобной Евфросинии, в 1161 году для Спасского храма мастер-ювелир Лазарь Богша изготовил напрестольный крест-ковчег, который содержал в себе великие святыни: частицу Животворящего Древа с каплей Крови Спасителя, частицы камней Гроба Господня и Гроба Божией Матери, частицы мощей первомученика архидиакона Стефана, великомученика и целителя Пантелеимона и каплю крови великомученика Димитрия Солунского.

Неподалеку от Спасской обители преподобная Евфросиния построила другую каменную церковь – в честь Пресвятой Богородицы.

Именно для Богородицкой обители святая испросила в Византии древнюю Эфесскую икону Пречистой Девы, написанную, по преданию, самим апостолом и евангелистом Лукой.

Еще при жизни блаженной Евфросинии Господь прославил основанные ею обители. Они стали центрами книжности и просвещения Полоцкой земли.

Перед смертью святая посетила Святую Землю.

В июне 1173 года, причастившись Святых Христовых Таин, блаженная Евфросиния почила о Господе.

Честное тело ее было положено в монастыре преподобного Феодосия Великого, при паперти церкви Пресвятой Богородицы.

В 1187 году Иерусалим был захвачен Салах-ад-Дином и христиане, покидая Святую Землю, взяли с собой нетленные мощи Полоцкой княжны.

Святые останки преподобной Евфросинии были принесены в Киево-Печерскую Лавру. В Дальних пещерах этой древней обители они почивали более семи столетий.

В 1910 году мощи преподобной были торжественно перенесены из Киева в Полоцк, в основанный ею Спасский монастырь.

Тропарь

Богатство свое нищим расточивши и славу княжескую ни во что же вменивши, обручника временнаго, красная дево, возгнушалася еси и, уневестившися Жениху Христу, Тому, якоже вено, чистоту душевную и телесную принесла еси, Евфросиние. Емуже ныне в веселии предстоя, поминай нас, чтущих память твою.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.