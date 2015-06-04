4 июня – день памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца

Праведный Иаков Боровичский, Новгородский чудотворец, в юности принял на себя суровый подвиг юродства, добровольного безумия ради Христа.

Больше о жизни его ничего не известно.

Прославил его Господь после смерти.

В 1540 году, на третий день Пасхи, к селению Боровичи, в Новгородской области, по реке Осте против течения приплыла большая льдина, на которой стоял гроб, дубовая колода, без крышки, а в нем лежало тело юноши.

Боясь ответственности, крестьяне шестами оттолкнули льдину к средине реки, но она возвратилась к берегу. Так повторялось трижды. Ночью старейшинам села явился во сне юноша, виденный ими на льдине, и сказал: "Я такой же христианин, как и вы. Не гоните меня. Мое имя Иаков, я получил имя в честь святого Иакова, брата Господня".

Мощи святого отрока были сначала помещены в часовне, а в 1544 году перенесены в Святодуховский храм. Тогда же было установлено ему празднование.

Господь, прославляя Своего угодника, даровал мощам святого Иакова целительную силу.

В 1657 году патриарх Никон часть мощей святого перевез на Валдай, в Иверскую обитель.

Тропарь

Божественною благодатию просветився, и по смерти даруеши исцеление притекающим к тебе, премудре Иакове: темже и мы ныне чтим честных мощей пренесение, веселяще вкупе души и телеса. Тем вси вопием: слава Давшему ти крепость! Слава Венчавшему тя! Слава Действующему тобою всем исцеления!

"УНИАН-Религии"

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