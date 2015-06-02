2 июня Православная Церковь вспоминает обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси

Перед своей блаженной кончиной в 1378 году митрополит Алексий, святитель Московский, завещал положить тело его в Чудовом монастыре в Кремле и указал место погребения за алтарем храма, так как по своему смирению не хотел быть похороненным в храме.

Благочестивый великий князь Димитрий Иванович Донской, который глубоко почитал великого святителя, вопреки воле последнего, повелел положить тело митрополита Алексия в церкви, возле алтаря.

В мае 1431 года свод храма, в котором покоился святитель, обрушился от ветхости.

Во время постройки нового храма были открыты нетленные мощи святителя Алексия.

Собором русских святителей было установлено празднование митрополиту Алексию в день его преставления в феврале и в день обретения мощей 20 мая или же по новому стилю – 2 июня.

В 1485 году мощи святителя были перенесены в храм, посвященный его имени.

Сегодня нетленные останки святителя Алексия покоятся в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве.

Тропарь

Яко сокровище пребогатое, многолетно в земли сокровенное, честныя мощи твоя обретошася чудоточащия, всеблаженне отче святителю Алексие, от нихже врачевство приемлюще, обогащаемся и Христа славословим, глаголюще: слава прославляющему святыя Своя.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.