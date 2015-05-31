31 мая – день святой Пятидесятницы

В праздник Пятидесятницы Святая Церковь воспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков.

Название Пятидесятницы этот праздник получил потому, что это событие совершилось в пятидесятый день после спасительного Воскресения Христова.

Праздник Пятидесятницы отмечался и в ветхозаветной церкви, но связан он был с воспоминанием дарования Синайского закона, полученного евреями через 50 дней по выходе их из Египта.

У иудеев Пятидесятница была одним из трех великих праздников. В этот торжественный и радостный праздник они стекались в Иерусалим в великом множестве, чтобы принести в благодарность Богу установленную законом жертву. Это считали для себя обязательным и те иудеи, которые жили в других странах.

В современной церковной практике этот праздник называется также Днем Святой Троицы. Последнее название объясняется тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылась освящающая деятельность третьего Лица Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге и участии Трех Лиц Божества в спасении человеческого рода достигло совершенной ясности и полноты.

В третьем часу, по нашему времени – в девятом часу утра, в Сионской горнице, где находились после Вознесения Христа в постоянной молитве апостолы, внезапно послышался шум с небес, который наполнил весь дом и был слышен далеко за его пределами. В воздухе появилось множество огненных языков, они на мгновение опустились на головы апостолов и лишь светили, но не жгли. Вместе с этими внешними явлениями последовало внутреннее, совершившееся в душах апостолов. Дух Святой навсегда наполнил Собою души апостолов.

Между тем, шум с неба привлек к Сионской горнице множество иудеев. Они были поражены неожиданным для них явлением: ученики Христовы, галилеяне по происхождению, люди неученые и необразованные, вдруг заговорили на иноземных языках.

Удивление многих перешло в ужас, но нашлись и нечестивые, которые "насмехаясь, говорили", что апостолы "напились сладкого вина".

Тогда святой апостол Петр произнес первую проповедь, слова которой проникли в сердца слышавших и победили их упорство. Выслушав его, "они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?" "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа", - отвечал им Петр.

После сего "охотно принявшие слово" немедленно покаялись, уверовали, крестились, и к Церкви Христовой "присоединилось в тот день душ около трех тысяч".

День Святой Пятидесятницы издревле считался днем рождения Церкви Христа Спасителя, созданной не тщетой человеческих толкований и умствований, но Божественной благодатью.

На Троицу принято украшать храмы и дома ветками деревьев, травой и цветами. Так праздновала Пятидесятницу Церковь Ветхозаветная; так, вероятно, была украшена и Сионская горница в тот благословенный день.

Тропарь

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.

"УНИАН-Религии"

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