30 мая Православная Церковь вспоминает святого апостола Андроника и его супругу святую Иунию

Святой апостол из числа семидесяти апостолов Андроник и его помощница в апостольских трудах святая Иуния были родственниками апостола Павла.

Они много потрудились, проповедуя Евангелие язычникам, о чем упоминает апостол Павел в Послании к Римлянам.

Святой Андроник был рукоположен во епископа Паннонии, но его проповедь и святой Иунии распространилась и в другие страны, далеко за пределы его епархии.

Из службы в честь этих святых известно, что они мученически пострадали за Имя Христово.

В V веке, при императорах Аркадии и Гонории, их святые мощи были обретены в предместье Константинополя вместе с мощами других мучеников.

Благочестивому клирику Николаю Каллиграду было откровение о том, что среди тел мучеников находятся также мощи святого апостола Андроника.

Впоследствии на этом месте был построен величественный храм.

Тропарь

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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