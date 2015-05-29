29 мая – день памяти блаженной отроковицы Музы Римляныни

Блаженная Муза жила в V веке и по своему происхождению была знатной римлянкой.

Известно, что девушка отличалась добротой и отзывчивостью.

Однажды во сне блаженной явилась Пресвятая Богородица, окруженная девочками, и спросила ее: "Хочешь ли следовать за Мной и жить вместе с этими отроковицами?" "Хочу", - отвечала Муза. "Не делай же ничего дурного, избегай всего злого. В тридцатый день Я приду за тобой и ты будешь с нами".

С того времени Муза стала серьезной и постоянно сосредоточенно молилась.

Отвечая на расспросы удивленных родителей, девочка рассказала им о видении.

На двадцать пятый день девочка заболела, а в тридцатый снова увидела Божью Матерь.

Со словами: "Иду, иду, Госпожа моя!" - блаженная отроковица преставилась к Богу.

"УНИАН-Религии"

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