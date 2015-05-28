28 мая - день памяти преподобного Евфросина Псковского

Святой Евфросин, в миру Елиазар, родился в 1386 году в селе Виделебье, недалеко от Пскова в семье простых псковских поселян. Когда пришло время, мальчик был отдан родителями для обучения грамоте.

Как повествует житие, перед тем как родители решили женить Елиазара он, склонный к монашеской жизни, ушёл в Снетогорский монастырь и принял там постриг с именем Евфросин.

Около 1425 года преподобный ушел на берег реки Толвы, где устроил себе келью. Постепенно вокруг него стали собираться иноки и начала складываться монашеская община будущего Спасо-Елиазаровского монастыря.

Преподобный Евфросин написал монашеский устав для иноков, который не содержал богослужебной части, а касался только вопросов бытового характера.

В 1447 году святым Евфросином была построена церковь в честь трёх святителей, которые, по преданию, явились ему и указали место для постройки храма, а также преподобного Онуфрия Великого.

Скончался Евфросин в возрасте девяносто пяти лет в мае 1481 года. Перед смертью преподобный принял схиму со своим мирским именем Елиазар.

На соборе 1549 года он был причислен к лику святых.

Над его гробницей была установлена икона преподобного Евфросина, а также помещено его собственноручно написанное завещание.

Позднее монастырь был перенесён на новое место, мощи Евфросина скрыты в главном соборе обители.

Тропарь

Житейскую печаль и всяк мятеж мира сего любве ради Христовы со дерзновением отвергл еси, блаженне, и повеленная распятым Господем Иисусом Христом вся исправил еси, и, Того ярем взем, во всем воли Его повинулся еси, и, благочестив делатель, животным заповедем Христовым благотрудно прилежал еси. И сего ради Бог прослави тя и по преставлении чудеса показа от честнаго гроба твоя, Темже и неоскудно угобзися обитель твоя, и нищим бысть богатное пристанище и покров, отче наш преподобне Евфросине, моли Христа Бога, да спасет души наша.

"УНИАН-Религии"

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