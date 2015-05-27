27 мая Православная церковь чтит образ Пресвятой Богородицы «Теребинской»

Теребинская икона Божией Матери прославилась в 1654 году и хранилась в Николаевской Теребинской обитель, расположенной на берегу реки Мологи.

Монастырь был основан в 1641 году на месте деревянной церкви, построенной в 1492 году помещиком Михаилом Обутковым в селе Теребени и посвященной святителю Николаю.

Обутков перенес в церковь свои самые ценные иконы, в том числе Теребинскую икону Божией Матери и чудотворную икону святителя Николая.

По другой версии, икона явилась в лесу мальчику-пастушку неподалеку от Теребинского монастыря, от которого и получила свое название.

В двух километрах от монастыря, за рекой Мологой сохранился камень с отпечатком следа ноги.

В монастыре бытует мнение, что явление иконы было возле этого камня

Подлинный Теребинский образ Богоматери не сохранился до настоящего времени, иконография известна по сохранившемся спискам.

По одному из преданий, явленная икона была взята в Софийский собор в Новгороде.

Икона прославилась чудесами, одно из которых – избавление города Бежецка от холеры.

"УНИАН-Религии"

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