25 мая Православная Церковь чтит память святителя Епифания, епископа Кипрского
О жизни святителя Епифания известно крайне мало.
Считается, что по происхождению он был финикийцем, получившего образование в доме богатого иудея. После смерти своего учителя он принял христианство и скрылся в Египте.
Возвратившись в Палестину, он стал учеником аввы Илариона. После длительных аскетических упражнений Епифаний переселился на Кипр и в 367 году был поставлен епископом Саламина.
В 403 году следуя рекомендациям Феофила Александрийского он отправился в Константинополь, чтобы изобличить святителя Иоанна Златоуста в оригенизме, но после личной встречи убедился в ложности обвинений и политической подоплеке замыслов Феофила.
Отправившись на Кипр, святитель скончался во время морского перехода недалеко от побережья острова.
Согласно патеричной истории, он стал епископом в шестьдесят лет и святительствовал пятьдесят пять лет, скончавшись на сто шестнадцатом году жизни.
Тропарь
Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.
"УНИАН-Религии"
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