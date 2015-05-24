24 мая – день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских

Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, а святой Константин, именно так звали святого Кирилла до принятия монашества, — самым младшим.

Святой Мефодий был сначала в военном звании и был правителем в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств. Пробыв там около десяти лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на горе Олимп в Малой Азии.

Святой Константин с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского.

По окончании обучения святой Константин принял священный сан и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь.

Возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе.

Через некоторое время, святой Константин пришел к своему брату на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов.

Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди. Там святые братья чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского.

После этого они отправились к хазарам, проповедуя Евангельское учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь.

Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре, недалеко от горы Олимп, где он трудился прежде.

Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император вызвал святого Константина, который с постом и молитвой приступил к новому подвигу.

С помощью своего брата, святого Мефодия, он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы.

После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить богослужению на славянском языке.

Немецкие епископы, которые находились в Моравском царстве, из зависти к успехам святых Кирилла и Мефодия обратились в Рим.

Святые братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут с собой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые братья были встречены с почетом, папа Римский утвердил богослужение на славянском языке.

Находясь в Риме, святой Константин заболел и вскоре принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет.

Папа приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса.

После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его в архиепископа Моравии и Паннонии.

В Паннонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять богослужение, письменность и книги на славянском языке.

Дважды у святого Мефодия и немецких епископов возникали споры, вплоть до тюремного заключения первого.

В очередной раз святитель Мефодий был вызван в Рим, но оправдался перед папой и был снова возвращен в столицу Моравии — Велеград.

Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет.

Святитель был погребен в соборной церкви Велеграда.

Тропарь

Яко апостолом единонравнии и словенских стран учителие, Кирилле и Мефодие богомудрии, Владыку всех молите, вся языки словенския утвердити в Православии и единомыслии, умирити мир и спасти души наша.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.