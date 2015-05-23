В субботу вечером иудеи начнут отмечать Шавуот - праздник дарования Торы

В субботу вечером 23 мая иудеи начнут отмечать Шавуот - праздник дарования человечеству заповедей Торы, который продлится в течение следующих двух дней.

В синагогах выносят свиток Торы и читают рассказ о том, как она была дарована, а также текст заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования. Существует также традиция в канун праздника всю ночь читать Тору.

На иврите слово "шавуот" означает "недели" - семь недель, отсчет которых начинается со второго дня Песаха. По преданию, в этот день Моисей получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями.

В древности в праздник Шавуот в иудейском храме делали второе приношение пшеницы нового урожая - из муки свежего помола выпекали два каравая и несли их в храм. Другой жертвой были самые лучшие первые фрукты и овощи.

В первый день Шавуота перед мясной трапезой принято устраивать трапезу молочную. Этот обычай связан с тем, что евреи, получив Тору, узнали о заповедях кошерного питания.