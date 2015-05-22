Православные сегодня празднуют Николая Чудотворца Весеннего (Теплого)

22 мая Православная Церковь чтит память перенесения мощей святого Николая Чудотворца с Ликии в итальянский город Бари.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской Митрополии архимандрита Виктора (Коцабу), согласно жизнеописания святителя Николая, святой совершил много чудес.

"Святитель Николай помогал обездоленным, спасал от потопов, выносил людей сухими из воды, освобождал от тюремных оков и смертной казни, подавал исцеления. Многих нуждающихся и бедных Чудотворец обогатил, голодным подал еду. Он - заместитель и быстрый защитник. Всем, кто к нему обращается, святой помогает", - рассказывает отец Виктор.

Впервые празднование перенесения мощей святителя Николая было установлено папой Урбаном II в XI веке. Праздник зародился на Западе, но прижился в церковном календаре восточных славян, куда был внесен митрополитом Ефремом в конце XI в. В Киевском государстве праздник перенесения мощей святителя Николая из города Миры в Бари установлен во времена Киевского митрополита Иоанна II и Киевского князя Всеволода (1078-1093).

В XI веке мусульмане собирались уничтожить мощи святителя Николая и жители города Бари решили спасти их. Они по благословению самого святителя, который явился пресвитеру этого города, 22 мая привезли раку с мощами в Бари. При этом среди тех, кто нес раку и касался ее, многие исцелились. Мощи великого угодника Божия разместили в церкви св. Иоанна Предтечи. Сейчас мощи Николая Чудотворца хранятся в Бари в базилике Сан Сабино.

В Украине, в народе, этот день называется Николая Весеннего или Теплого. В быту святого считают покровителем животных, а также земледельцев и земледелия.