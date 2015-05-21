21 мая – день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии - дочери святого Обручника Иосифа. Одновременно со своим старшим братом Иаковом он был призван Господом Иисусом Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере. Оставив отца своего Зеведея в лодке, который занимался рыболовством, оба брата последовали за Господом.

Апостол Иоанн был особенно любим Господом за совершенное незлобие и девственную чистоту. После своего призвания святой Иоанн не расставался с Господом, он был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к Себе.

Он присутствовал при воскрешении дочери Иаира и при Преображении Господа на Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра склонился на грудь Спасителя и спросил Его об имени предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда Его связанного вели из сада Гефсиманского на суд беззаконных первосвященников Анны и Каиафы.

Он же находился во дворе архиерейском при допросах своего Божественного Учителя и неотступно следовал за Ним по Крестному пути, сострадая Ему всем своим сердцем. У подножия Креста он плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к ним с высоты Креста слова Распятого Господа: «Жено, се сын Твой», и к нему: «Се Мати твоя».

С этого времени Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии и служил Ей вплоть до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима. После Успения Матери Божией апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в Ефес и другие Малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора.

Во время путешествия поднялась сильная буря, и корабль потонул. Все путешественники были выброшены на сушу, кроме одного только апостола Иоанна, который остался в пучине морской. Прохор горько рыдал, лишившись своего духовного отца и наставника, и пошел в Ефес один. На четырнадцатый день пути он, стоя на берегу моря, увидел, что волна выбросила на берег человека. Подойдя к нему, он узнал апостола Иоанна, которого Господь сохранил живым, несмотря на то, что он провел четырнадцать дней в морской пучине.

Находясь в Ефесе, апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Проповедь его сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем.

В это время началось гонение на христиан, воздвигнутое императором Нероном. Апостол Иоанн был отведен в узах на суд в Рим. За исповедание своей пламенной веры в Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был приговорен к смерти, но сохранен живым силой Божией: он выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался невредим.

Таким же образом он вышел невредимым из котла с кипящим маслом, в который был посажен по приказанию мучителя. После этого апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где прожил много лет.

По пути к месту ссылки апостол Иоанн совершил много чудес, и, когда он прибыл на остров Патмос, его проповедь, сопровождавшаяся дивными чудесами, привлекла к нему всех жителей острова. Апостол просветил светом Евангелия большую часть жителей, изгнал многочисленных бесов, находившихся в идольских капищах, исцелил великое множество больных.

На острове Патмос апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную гору, где совершил трехдневный пост и молитву, после чего гора заколебалась и загремел гром. Прохор в страхе упал на землю. Апостол поднял его и приказал записывать слова, которые он будет произносить.

Так около 96 года была написана Книга Откровения святого апостола Иоанна Богослова. В этой книге раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира.

После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Ефес, где он продолжил свою деятельность, поучая христиан остерегаться возникающих ересей. Около 95 года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Он заповедовал всем христианам любить Господа и друг друга и этим исполнить закон Христов.

Апостол Иоанн прожил на земле более 100 лет, оставшись, наконец, единственным живым человеком, видевшим Иисуса Христа во время Его земной жизни.

Когда настало время отшествия апостола Иоанна в загробный мир, он удалился за пределы Ефеса с семью своими учениками и повелел выкопать для себя в земле крестообразный гроб, в который лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем целовали своего любимого апостола и выполнили то, что он сказал.

Они закрыли лицо его платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики Апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но не нашли в ней тела апостола, по особенному смотрению Божию переселенного в загробный мир.

Каждый год из могилы святого апостола Иоанна, в мае выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись от болезней душевных и телесных.

Тропарь

Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны, приемлет тя припадающа Иже падша на перси приемый. Егоже моли, Богослове, и належащий облак языков разгнати, прося нам мира и велия милости.

"УНИАН-Религии"

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