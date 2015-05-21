Православные сегодня празднуют Вознесение Господне

На сороковой день после Воскресения Христова Православная Церковь празднует одно из главных двенадцати праздников года (двунадесятых праздников) - Вознесение на небо Господа нашего Иисуса Христа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской Митрополии архимандрита Виктора (Коцабу), Вознесение относится к праздникам, которые не имеют постоянного числа, но всегда отмечаются в четверг на шестой неделе после Пасхи.

"Праздник Вознесения очень важен для понимания цели человеческой жизни, потому что человек является одновременно и творением, которое существует в материальном мире, и существом, которое принадлежит к миру духовному, ангельскому, к миру Божественному", - объясняет отец Виктор.

Священник напоминает о том, что в 40-й день после Пасхи Иисус Христос в последний раз сказал своим ученикам: "Мир вам!", А потом дал последний наказ: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века", о чем рассказывается в Писании.

"Событие Вознесения Господня подробно описывается в Евангелии от Луки и Деяниях святых апостолов, а также кратко в Евангелии от Марка. Вознесение Господне - день, когда Христос вознесся на Небо и сел «справа от Отца». После Своего воскресения Господь являлся своим ученикам, разговаривал с ними и поучал их, велел ждать пришествия Святого Духа. Он поднялся с учениками на гору Елеонскую, где в последний раз благословил их и вознесся на небо. Близость и постоянное пребывание апостолов с Господом в период его земной жизни, вызвали после Вознесения Христа растерянность учеников. Но появились ангелы, которые сообщили, что Иисус, вознесшийся, таким же образом снова вернется на землю. Так было произнесено пророчество о втором пришествии Христа ", - рассказал архимандрит Виктор (Коцаба).

По словам представителя Церкви, в вероисповедных формулах I-II веков о Вознесение Господне говорится как об одном из основных событий земного служения Иисуса Христа. В большинстве древних символов веры это событие упоминается вслед за Воскресением. Между тем, в церковных источниках первых трех веков не упоминается об отдельном праздновании этого события. Известный церковный писатель III ст. Ориген не упоминает о нем в 8-й книге своего сочинения «Против Цельсия», где приводит христианские праздники. Существует мнение, что к III веку этот праздник отмечали вместе с праздником Сошествия Святого Духа. Не имело оно и сегодняшней названия «Вознесение», а называлось «сороковым днем ​​после Пасхи».

В IV веке Вознесение Господне уже становится общеизвестным. Историк Сократ называет его «всенародным праздником». О Вознесении говорят уже святители Иоанн Златоуст и Григорий Нисский, Лев Великий и многие другие. В IV в. царица Елена построила храм в честь этого праздника на Елеонской горе - на месте, откуда вознесся Христос на небо.

Источники V века выделяют Вознесение Господне в отдельный праздник - на сороковой день после Пасхи, что должно было подчеркнуть благодатную роль Святого Духа в спасении.

В народе этот праздник еще называют Снесение, Вознесение или и Счастье. Известный этнограф Василий Скуратовский по этому поводу пишет: «Если в течение сорока дней еще можно было христосоваться, то есть говорить «Христос Воскресе», то после Вхождение такие поздравления уже запрещались - потому что в храмах прячут плащаницу».