20 мая – память преподобного Нила Сорского

О жизни преподобного Нила Сорского до принятия монашества известно только то, что он происходил из крестьянской семьи, но был грамотен.

Постригся он в Кирилло-Белозерском монастыре, а потом предпринял путешествие в Святую Землю, был в Константинополе и на Афоне. Там преподобный остановился надолго, где научился уединенной жизни в молитве и созерцании.

Вернувшись на родину, святой Нил основывает скит, получивший потом его имя, и собирает тех, кто стремится к отшельничеству, чтению и переписыванию книг. Последнее было поставлено на достаточно научной основе, сам Нил внимательно изучал переписываемые тексты, искал более точные списки.

Святой Нил Сорский оказался в центре споров стяжателей и нестяжателей о монастырской собственности. Он выступал против обширных земельных владений, считая, что инок должен жить, довольствуясь только самым необходимым, добывая то собственным трудом.

Преподобный отец принимал участие в Соборах 1490 и 1503 годов, написал ряд посланий ученикам и составил устав монашеской жизни.

Тропарь

Мирскаго жития отвергся и мятежа житейскаго бегая, преподобне и Богоносне отче наш Ниле, не обленился еси собрати цветы райския от писаний отеческих и, в пустыню вселився, процвел еси, яко крин сельныи, отонюду же прешел еси и в Небесныя обители; научи и нас, честно почитающих тя, твоим царским путем шествовати и молися о душах наших.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.