19 мая – день памяти святого мученика Варвара Луканского, бывшего разбойника

Святой мученик Варвар, бывший разбойник, жил в Греции и долгое время совершал разбои, грабежи и убийства, но Господь обратил и его к покаянию.

Однажды, когда Варвар сидел в пещере и смотрел на множество награбленного имущества, благодать Божия коснулась сердца его. Он подумал о неминуемой смерти, о страшном будущем суде.

Варвар оставил в пещере все свои сокровища и пришел в ближайшую церковь. Он не скрыл от священника свои злые дела и умолял принять от него покаяние. Священник дал ему место в своем доме, и святой Варвар последовал за ним, передвигаясь на коленях и локтях, как четвероногое животное, потому что считал себя недостойным звания человека.

В доме священника он поселился вместе со скотом, питался с животными и считал себя хуже всякой твари.

Получив от священника разрешение своих грехов, Варвар ушел в лес и прожил там 12 лет без одежды, терпя холод и зной, отчего все тело его почернело.

Наконец святой Варвар получил извещение свыше, что грехи его прощены и что он скончается мученической смертью.

Однажды по местам, где трудился святой Варвар, проходили купцы. В густой траве перед ними задвигалось что-то. Думая, что это зверь, они пустили туда несколько стрел из луков. Подойдя ближе, они ужаснулись, увидев, что смертельно ранили человека. Но святой Варвар просил их не скорбеть, рассказал им о себе и просил сообщить о случившемся священнику, в доме которого он ранее жил.

После этого святой Варвар предал дух свой Богу.

Пресвитер, который принял покаяние бывшего разбойника, нашел тело его, озаренное Небесным светом.

Пресвитер похоронил тело святого Варвара на том месте, где он был убит.

Впоследствии от гроба святого начало истекать миро, которое исцеляло различные болезни.

Мощи его находятся в монастыре Келлий в Фессалии, недалеко от города Лариссы.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Варвар, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощный дерзости. Того молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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