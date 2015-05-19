19 мая Православная Церковь чтит память святого праведного Иова Многострадального

В очень давние времена жил к востоку от Палестины праведный человек, по имени Иов. Это был справедливый и добрый человек, который всегда старался во всей жизни своей угодить Богу. Господь наградил его за благочестие большими благами. Он имел многие сотни крупного и тысячи мелкого скота. Утешала его большая и дружная семья: у него было семь сыновей и три дочери.

Но дьявол позавидовал Иову. Он стал клеветать Богу на праведного Иова: "Разве даром богобоязнен Иов? Отними у него все, что у него есть, - благословит ли он Тебя?" Бог же, чтобы показать всем, насколько верен Ему Иов, и чтобы научить людей терпению в их страданиях, разрешил дьяволу отнять у Иова все, что он имел.

И вот, в один день, разбойники угнали у Иова весь его скот, слуг перебили, а страшный вихрь из пустыни разрушил дом, в котором собрались дети Иова, и все они погибли. Но Иов не только не стал роптать на Бога, а сказал: "Бог дал, Бог и взял: да будет благословенно имя Господне".

Посрамленный дьявол не удовлетворился этим. Он снова стал клеветать на Иова: "3а жизнь свою отдаст человек все, что есть у него: но коснись его костей, его тела, - увидишь, благословит ли он Тебя?" Бог разрешил дьяволу лишить Иова еще и здоровья.

И вот заболел Иов самой страшной болезнью - проказой. Тогда даже жена Иова стала уговаривать его сказать слово ропота против Бога, а друзья его, вместо утешения, только расстраивали невинного страдальца своими несправедливыми подозрениями. Но Иов остался тверд, не потерял надежды на милосердие Божие и только просил Господа засвидетельствовать, что он терпит все невинно.

После этого Бог, показав всем пример верности и терпения в Своем рабе Иове, Сам явился и велел друзьям его, который смотрели на Иова, как на великого грешника, просить молитв за себя у него.

Бог наградил Своего верного раба. Иову вернулось здоровье. У него было снова семь сыновей и три дочери, а скота стало вдвое больше прежнего, и жил Иов еще сто сорок лет в почете спокойно, благочестиво и счастливо.

Тропарь

Богатство видев добродетелей Иовлих, украсти кознствоваше праведных враг, и, растерзав столп телесе, сокровище не украде духа, обрете бо вооружену непорочнаго душу, мене же и обнажив плени: предварив убо мя прежде конца, избави мя льстиваго, Спасе, и спаси мя.

"УНИАН-Религии"

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