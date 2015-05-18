18 мая православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша»

Явление образа произошло в 1878 году. Одержимый недугом пьянства крестьянин Ефремовского уезда Тульской губернии, заслуженный отставной солдат пропивал всё, что находил в своём доме, и практически дошёл до нищенского состояния. От непомерного пьянства у него даже отнялись ноги, но пить он не переставал.

И вот этому совершенно уже опустившемуся человеку однажды во сне явился старец, который повелел идти в монастырь города Серпухова и отслужить перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» молебен, после чего он будет исцелён от пагубного недуга.

Без гроша в кармане, не владея ногами, крестьянин не рискнул отправиться в путешествие. Но святой старец явился ему второй, третий раз и уже настолько грозно приказал исполнить повеление, что несчастный пьяница немедленно отправился в путь, преодолевать который ему пришлось на четвереньках.

Придя в монастырь и рассказав о своих сновидениях, страждущий попросил отслужить молебен. Но никто в монастыре не знал иконы Божией Матери с таким названием.

Тогда кому-то пришла мысль: а не та ли это икона Богородицы, которая висит в проходе из храма в ризницу с изображением чаши. И каково же было удивление всех, когда на обратной стороне иконы действительно увидели надпись: «Неупиваемая Чаша».

Знаменательно было и то, что, взглянув на икону преподобного Варлаама, ученика святителя Московского Алексия, крестьянин сразу же узнал того старца, который являлся ему во сне. Из Серпухова он возвратился вполне здоровым.

Весть о чудном прославлении иконы Божией Матери быстро распространилась не только в Серпухове, но и по всей России. Одержимые страстью пьянства, их родные и близкие спешили к чудотворной иконе с молитвами об исцелении от недуга, и многие, очень многие, приходили уже для того, чтобы возблагодарить Богородицу за Её милость.

В настоящее время в возрождённом Серпуховском Высоцком монастыре каждое воскресенье по окончании Божественной литургии совершается молебен с акафистом и водоосвящением, за которым поминают имена тех, кто страдает пьянством.

Тропарь

Днесь притецем вернии к Божественному и пречудному образу Пресвятыя Богоматери, напояющей верных сердца небесною Неупиваемою Чашею Своего милосердия и людем верным чудеса показующей. Яже мы видяще и слышаще духовно празднуем и тепле вопием: Владычице премилостивая, исцели наша недуги и страсти молящи Сына Твоего Христа Бога нашего спасти души наша.

"УНИАН-Религии"

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