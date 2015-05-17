17 мая Православная Церковь вспоминает чудо исцеления Господом слепорожденного

Однажды Господь Иисус Христос увидел слепого, который просил милостыню.

Прежде, чем произошло чудо исцеления апостолы спросили Спасителя: «Кто согрешил: он или его родители?»

Христос отвечал, что "не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру".

Сказав это, Господь сотворил брение, то есть смесь из земли, и помазал им очи слепого и сказал ему: "Иди в Силоамскую купель, омой свои глаза и будешь здоровый".

Так и случилось. Исцеленный от слепоты, которая была у человека от рождения, стал свидетельствовать о Христе.

Тогда первосвященники, старейшины иудейские стали допрашивать бывшего слепого, спрашивая у него: "кто", "как", "зачем", "почему", "а действительно ли ты был раньше слепой, а может, нет?"

Допросу подверглись и родители исцеленного.

В страхе перед первосвященниками они сказали, что сын их взрослый и сам в состоянии рассказать обо всем происшедшем.

Слепорожденный подробно отвечает на все вопросы фарисеев, и в конце концов говорит фразу, которая буквально вывела из себя старейшин своей простотой, искренностью и разумностью: «Мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, то не мог бы творить ничего».

Законники выругали его, выгнали вон.

При вторичной встречи со слепорожденным, Спаситель спрашивает верует ли он в Сына Божия, Которого видел и слышал.

Человек сказал: "Верую, Господи! И поклонился Ему".

"УНИАН-Религии"

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