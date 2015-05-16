16 мая Православная Церковь чтит образ Пресвятой Богородицы «Печерской»
На этой иконе изображена Божия Матерь с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием Печерскими.
Пресвятая Богородица восседает на троне с короной на голове. Свои руки Она возлагает на коленопреклоненных преподобных Антония и Феодосия.
На коленях у Божией Матери - Богомладенец, который благословляет обеими руками.
По сторонам трона стоят склоненные ангелы.
Тропарь
Днесь светло торжествует Печерская обитель и радуется явлением образа Богоматере безмерный лик Печерских отцев, с нимиже и мы непрестанно вопием: радуйся, Благодатная, Печерская похвало.
"УНИАН-Религии"
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