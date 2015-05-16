16 мая – день памяти преподобного Феодосия Печерского

Преподобный Феодосий родился около 1008 года в селе Васильеве.

Его отец, принадлежал к военному сословию и в связи с этим был переведён в Курск, где прошло детство и юность преподобного.

Будучи с детства набожным, Феодосий носил на теле вериги, то есть тяжелые цепи, и мечтал о монашестве.

Уйдя из дома в 1032 году, Феодосий пытался принять постриг в киевских монастырях, но получал везде отказы в силу своего молодого возраста.

Узнав о святом Антонии, Феодосий пришёл к нему и принял постриг.

В 1054 году святой Феодосий был рукоположен в иеромонаха, а в 1057 году избран игуменом Киево-Печерской лавры.

В период игуменства в 1060—62 годах он организовал постройку деревянного здания монастыря, куда и перешли все его тогдашние насельники числом около 100 человек.

По инициативе Феодосия Печерского был принят первый Устав Печерского монастыря, составленный на основе студийского общежительного устава, список которого был прислан по просьбе Феодосия из Константинополя около 1068 года.

При Феодосии было начато строительство главной монастырской церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Преподобный известен также как основатель и руководитель одной из первых церковных библиотек на Руси — библиотеки Киево-Печерской Лавры.

Феодосий прославился своим аскетизмом, носил ветхое рубище.

Перед Великим постом Феодосий обычно уходил в затвор. Затворяясь в пещере, он брал с собой немного хлеба, а дверь снаружи засыпали землёй, и братия монастыря общалась с ним только по крайней нужде через оставляемое небольшое оконце, и то только в субботу или воскресенье.

Скончался Феодосий в 1074 году после непродолжительной болезни.

Перед смертью он попросил похоронить его ночью в той пещере, где он совершал свой затвор во время Великого поста. Его просьба была выполнена. Не позднее 1088 года преподобный Нестор Летописец написал первое житие Феодосия.

В 1090 году игумен и братия лавры решили, что тело Феодосия необходимо перенести в основанную им церковь. За три дня до праздника Успения монахи начали раскапывать могилу и обнаружили нетленные мощи Феодосия.

Перенесение мощей преподобного в церковь было совершено в праздник Успения Богородицы при стечении многих епископов и игуменов киевских монастырей.

Во время татарского нашествия мощи Феодосия были положены под спуд, то есть скрыты.

Тропарь

Возвысився на добродетель, измлада возлюбив монашеское житие, к желанию доблественне достиг, вселился еси в пещеру и, украсив житие твое пощением и светлостию, в молитвах, яко безплотен, пребывал еси, в Российстей земли, яко светлое светило, просияв, отче Феодосие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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