15 мая – день памяти святого благоверного и равноапостольного царя Бориса Болгарского

Рав­ноап­о­столь­ный по­двиг его был пред­ска­зан ему дя­дей, свя­тым Бо­я­ном. Пер­вые го­ды правления ца­ря Бо­ри­са скла­ды­ва­лись неудач­но. Бол­га­рам при­хо­ди­лось ча­сто во­е­вать с со­сед­ни­ми на­ро­да­ми, стра­ну по­се­ща­ли го­лод и мор, и в 860 го­ду Бол­га­рия на­хо­ди­лась в бед­ствен­ном со­сто­я­нии. Царь Бо­рис ви­дел спа­се­ние стра­ны, пре­бы­вав­шей в язы­че­стве, в про­све­ще­нии ее ве­рой Хри­сто­вой.

Во вре­мя од­ной из войн бол­гар с гре­ка­ми был взят в плен име­ни­тый при­двор­ный Фе­о­дор Куфа­ра, ра­нее при­няв­ший ино­че­ский по­стриг. Он был пер­вым че­ло­ве­ком, по­се­яв­шим семе­на Еван­гель­ские в ду­ше бол­гар­ско­го ца­ря. В од­ном из по­хо­дов гре­ка­ми бы­ла взя­та в плен ма­ло­лет­няя сест­ра ца­ря Бо­ри­са и вос­пи­та­на при дво­ре ви­зан­тий­ско­го им­пе­ра­то­ра в пра­во­слав­ной ве­ре.

Ко­гда скон­чал­ся им­пе­ра­тор Фе­о­фил, царь Бо­рис ре­шил воспользовать­ся бла­го­при­ят­ным слу­ча­ем, чтобы ото­мстить гре­кам за преды­ду­щие по­ра­же­ния. Од­на­ко вдо­ва им­пе­ра­то­ра, Фе­о­до­ра, про­яви­ла му­же­ство и по­сла­ла вест­ни­ка к бол­гар­ско­му ца­рю с предупреждением, что она са­ма го­то­ва за­щи­щать им­пе­рию и по­сра­мит про­тив­ни­ка. Царь Бо­рис пред­по­чел мир­ный со­юз, и в знак при­ми­ре­ния со­сто­ял­ся об­мен плен­ных Фе­о­до­ра Ку­фа­ры и ца­рев­ны бол­гар­ской, ко­то­рая еще бо­лее рас­по­ло­жи­ла бра­та к хри­сти­ан­ской вере.

Несколь­ко поз­же в Бол­га­рию был по­слан свя­ти­тель Ме­фо­дий, про­све­тив­ший вме­сте со сво­им бра­том Ки­рил­лом сла­вян све­том Хри­сто­вой ве­ры. Свя­ти­тель Ме­фо­дий со­вер­шил кре­ще­ние ца­ря Бо­ри­са, его се­мей­ства и мно­гих бо­яр. Бол­га­ры-языч­ни­ки, узнав об этом, хо­те­ли умерт­вить ца­ря Бо­ри­са, но их за­го­вор был раз­ру­шен но­во­кре­ще­ным ца­рем, а болгар­ский на­род, ли­шен­ный мя­теж­ных во­ждей, доб­ро­воль­но при­нял Кре­ще­ние.

Меж­ду Ви­зан­ти­ей и Бол­га­ри­ей был за­клю­чен мир, ос­но­ван­ный на един­стве ве­ры, который не на­ру­шал­ся до кон­ца прав­ле­ния бла­го­вер­но­го ца­ря. Боль­шое уча­стие в духовном утвер­жде­нии бол­гар­ско­го на­ро­да при­нял Гре­че­ский Пат­ри­арх Фо­тий.

В 867 го­ду в Бол­га­рию бы­ли по­сла­ны про­по­вед­ни­ки от рим­ско­го па­пы, с этих пор в течение трех лет в Бол­га­рии ца­рил раз­дор меж­ду Гре­че­ской и Рим­ской Церк­ва­ми.

Со­сто­яв­ший­ся в 869 го­ду Со­бор в Кон­стан­ти­но­по­ле по­ло­жил ко­нец рас­пре, и 3 мар­та 870 го­да Бол­га­рия окон­ча­тель­но при­со­еди­ни­лась к Во­сточ­ной Церк­ви, и пра­во­сла­вие в ней еще бо­лее утвер­ди­лось.

Бла­го­вер­ный царь Бо­рис укра­шал стра­ну хра­ма­ми и спо­соб­ство­вал рас­про­стра­не­нию благо­че­стия, впо­след­ствии в Бол­га­рии бы­ла учре­жде­на пат­ри­ар­шая ка­фед­ра.

На склоне лет свя­той царь Бо­рис уда­лил­ся в мо­на­стырь, оста­вив пре­стол сы­но­вьям Владими­ру и Си­мео­ну. На­хо­дясь в мо­на­сты­ре, бла­го­вер­ный царь узнал о том, что правивший по­сле него Вла­ди­мир стал на путь от­ступ­ни­че­ства от хри­сти­ан­ства.

Со­кру­ша­ясь о про­ис­шед­шем, свя­той Бо­рис вновь об­ла­чил­ся в цар­ские одеж­ды, на­ка­зал непо­кор­но­го сы­на и, ли­шив его зре­ния, по­са­дил в тем­ни­цу. По­ру­чив прав­ле­ние младшему сы­ну Си­мео­ну, бла­го­вер­ный царь Бо­рис воз­вра­тил­ся в мо­на­стырь.

Лишь од­на­жды он вы­шел из него для от­ра­же­ния на­ше­ствия вен­гров.

Пре­ста­вил­ся свя­той бла­го­вер­ный царь Бо­рис, в свя­том кре­ще­нии Ми­ха­ил, 2 мая 907 го­да.

Тропарь

Исполнен страха Божия и Крещением святым просвещен, был еси жилище Святаго Духа, благоверный царю Борисе. Утвердив же веру Православную на земли Болгарстей и жезл царствия оставив, вселился еси в пустыню, процвел еси в подвизех и обрел еси благодать пред Господем. Ныне же предстоя Престолу Всевышняго, моли даровати нам, молящимся тебе, спасение душ наших.

"УНИАН-Религии"

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