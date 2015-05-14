14 мая Православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Андрониковской»

Одним из самых древних чудотворных изображений Девы Марии считается данная икона Божией Матери. Первое упоминание о ней относится к 1347 году.

Согласно преданию, данный образ был написан святым апостолом и евангелистом Лукой.

Эта икона в роду византийского императора Андроника ІІІ Палеолога передавалась из поколения в поколение. В честь него она получила второе свое название – Андрониковская.

В 1347 году Андроник передал икону в дар Монемвасийской обители, расположенной в Морее, как в те времена назывался полуостров Пелопоннес.

Во время захвата Византии турками в 1821 году Монемвасия была практически полностью разрушена. Многовековые богатства Монемвасийского монастыря попали в руки янычар, но чудотворная икона Божией Матери избежала такой участи. Настоятель монастыря, епископ Агапий, сумел скрыться с иконой в городе Патрас.

Незадолго до смерти преподобный Агапий завещал ее своему родственнику, русскому консулу. Впоследствии его сын отослал Андрониковскую икону из Афин в Санкт-Петербург.

В Санкт-Петербурге святыня находилась до 14 мая 1877 года, когда она была перевезена в Тверскую губернию в женский монастырь, освященный в честь Казанской иконы Божией Матери.

Этот день назначен днем поклонения Андрониковской иконе.

Монахиням тверского монастыря удалось сберечь икону в беспокойные революционные и военные годы.

В 1984 году икона Андрониковской Божией Матери была похищена из святой обители и местонахождение ее неизвестно и поныне.

Божья Матерь на Андрониковской иконе изображена без Богомладенца.

Чудотворной она названа из-за кровоточащей раны на шее Богородицы. По легенде рана появилась после попытки турецкого воина изрезать икону кинжалом, который со временем был помещен в резные костяные ножны и прикреплен к иконе.

Считалось, что икона способна защитить от ран и лихих людей. За благословением к ней шли паломники, собирающиеся в дальний путь.

Перед Андрониковской иконой просят об устроении семейной жизни, о даровании взаимопонимания между супругами, о ниспослании отцовства счастья и материнства.

Тропарь

К Богородице прилежно ныне притецем грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовущее из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо едину надежду имамы.

"УНІАН-Релігії"

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