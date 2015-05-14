14 мая – память священномученика Макария, митрополита Киевского
Священномученик Макарий, митрополит Киевский, был ранее архимандритом Виленского Свято-Троицкого монастыря.
В 1495 году, после смерти Киевского митрополита Ионы Глезны, он был избран и рукоположен на его место.
Из Константинополя от патриарха Нифонта были присланы благословенные листы, утверждавшие избрание святителя Макария на митрополичью кафедру.
1 мая 1497 года вторгшиеся на Русскую землю татары убили митрополита Киевского и всея Руси Макария в селе Стриголове, на реке Вжище, где святитель совершал богослужение. Вместе с ним были убиты и захвачены в плен многие из его паствы.
Святые мощи святителя Макария, прославленные от Бога нетлением и чудесами, сегодня находятся в Свято-Владимирском соборе Киева.
Тропарь
Божественныя Безкровныя совершая Жертвы, кровь твою, от безбожных агарян излиянную, в жертву непорочную принесл еси Владыце твоему, Пастыреначальнику Христу. Егоже моли, молим тя, пролити гнев на языки, хотящия браней; христолюбивое воинство наше на враги укрепи и стадо твое от всяких бед неврежденно соблюди, тебе бо крепкаго заступника почитаем, новый свяшенномучениче российский, святителю блаженный Макарие.
"УНІАН-Релігії"
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