14 мая – память священномученика Макария, митрополита Киевского

Свя­щен­но­му­че­ник Ма­ка­рий, мит­ро­по­лит Ки­ев­ский, был ра­нее ар­хи­манд­ри­том Виленского Свя­то-Тро­иц­ко­го мо­на­сты­ря.

В 1495 го­ду, по­сле смер­ти Ки­ев­ско­го мит­ро­по­ли­та Ио­ны Глез­ны, он был из­бран и рукополо­жен на его ме­сто.

Из Кон­стан­ти­но­по­ля от пат­ри­ар­ха Ни­фон­та бы­ли при­сла­ны бла­го­сло­вен­ные ли­сты, утверждав­шие из­бра­ние свя­ти­те­ля Ма­ка­рия на мит­ро­по­ли­чью ка­фед­ру.

1 мая 1497 го­да вторг­ши­е­ся на Рус­скую зем­лю та­та­ры уби­ли мит­ро­по­ли­та Ки­ев­ско­го и всея Ру­си Ма­ка­рия в се­ле Стри­го­ло­ве, на ре­ке Вжи­ще, где свя­ти­тель со­вер­шал богослужение. Вме­сте с ним бы­ли уби­ты и за­хва­че­ны в плен мно­гие из его паст­вы.

Свя­тые мо­щи свя­ти­те­ля Ма­ка­рия, про­слав­лен­ные от Бо­га нетле­ни­ем и чу­де­са­ми, сегодня находятся в Свято-Вла­ди­мир­ском со­бо­ре Киева.

Тропарь

Божественныя Безкровныя совершая Жертвы, кровь твою, от безбожных агарян излиянную, в жертву непорочную принесл еси Владыце твоему, Пастыреначальнику Христу. Егоже моли, молим тя, пролити гнев на языки, хотящия браней; христолюбивое воинство наше на враги укрепи и стадо твое от всяких бед неврежденно соблюди, тебе бо крепкаго заступника почитаем, новый свяшенномучениче российский, святителю блаженный Макарие.

"УНІАН-Релігії"

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