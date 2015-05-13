13 мая – день памяти святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского

Будущий святитель родился 5 февраля 1807 года в старинной дворянской семье Брянчаниновых.

В 1826 году по настоянию отца юноша по имени Дмитрий, таково было мирское имя святителя, закончил Военное инженерное училище. Однако карьере офицера он предпочел принятие монашества и подал прошение об отставке, которая была удовлетворена только после тяжелой болезни.

По выздоровлении же он поступил послушником в Александро-Свирский монастырь, затем перешел в Оптину пустынь.

В 1831 году был он пострижен в монашество с именем Игнатий в честь Игнатия Богоносца, через несколько дней был рукоположен во диакона, а еще через три недели принял сан священника.

В 1833 году отец Игнатий стал игуменом и был направлен в Троице-Сергиеву пустынь под Санкт-Петербургом, для восстановления пришедшего в запустение монастыря.

27 октября 1857 года в Казанском соборе святой был поставлен во епископа Кавказского и Черноморского.

Хотя своей епархией он управлял только четыре года, ему удалось многое сделать для развития церковной жизни в этом регионе.

Снова серьезно заболев, владыка был направлен в 1861 году на покой в Костромскую епархию в Николо-Бабайский монастырь. Там он занялся писательской деятельностью, создав известные труды «Приношение современному монашеству», «Отечник» и многие другие.

Скончался епископ Игнатий 30 апреля 1867 года.

Тропарь

Православия поборниче, покаяния и молитвы делателю и учителю изрядный, архиереев богодухновенное украшение, монашествующих славо и похвало: писании твоими вся ны уцеломудрил еси. Цевнице духовная, Игнатие Богомудре, моли Слова Христа Бога, Егоже носил еси в сердце твоем, даровати нам прежде конца покаяние.

"УНИАН-Религии"

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