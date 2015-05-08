8 мая Православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Цареградской»
Согласно преданию, Цареградская икона Божией Матери, память которой празднуется 8 мая, – одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой.
Считается, что икону в середине XV века принёс из Царьграда преподобный Евфросин Псковский, получивший образ от Константинопольского патриарха.
Чтимый древний образ находился в Спасо-Елеазаровском монастыре под Псковом, но, к сожалению, погиб в пучине полноводной реки Толба вместе с кораблями шведов, которые разграбили Спасо-Елеазаровский монастырь и попытались вывезти его ценности.
Перед иконой Цареградской Божией Матери молятся с просьбой о душевном и телесном исцелении, а также с просьбой о придании душевных сил для преодоления неприятностей.
Тропарь
Возсия нам, яко солнце светозарное от востока в велелепии. Твоя, Владычице, икона, озаряющи чудес сиянием преславно всех, приходящих к ней с верою и любовию и молящихся усердно к Твоему, еже о Сыне Твоем и Бозе, величию. Слава Богу, Евфосином сию давшему нам! Слава Приведшему ю от Царьграда! Слава Дающему тою всем исцеления.
"УНИАН-Религии"
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