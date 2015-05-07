7 мая иудеи празднуют Лаг ба-омер

Лаг ба-омер в переводе означает "33-й день омера". Омером называют семинедельный период между двумя главными весенними еврейскими праздниками — Песахом (праздник исхода из Египта) и Шавуотом (праздник дарования Торы). Это единственный день в омере, когда отменяются запреты на бракосочетания, стрижку и бритье, ношение новой одежды. В 2015 году праздник выпадает на 7 мая, сообщает РИА Новости.

По преданию, в этот день прекратилась страшная эпидемия, унесшая жизни многих из 24 тысяч учеников рабби Акивы, одного из выдающихся еврейских законоучителей рубежа I-II веков.

С XVI века Лаг ба-омер празднуется также как годовщина смерти одного из его учеников — рабби Шимона Бар Йохая — автора трактата "Зохар", основной книги Каббалы.

Кроме того, этот веселый праздник посвящен победе, одержанной иудеями в начале восстания против римлян в 132-135 годах в Эрец-Исраэле, как тогда именовалась Иудея. Поэтому в традициях праздника — костры, иллюминации, веселье и детские игры на открытом воздухе.

В праздничный день во многих религиозных семьях принято впервые стричь мальчиков, достигших трехлетнего возраста.