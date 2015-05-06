6 мая православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Моздокская»
Грузинская царица святая Тамара, жившая в конце XII – начале XIII века, способствовала распространению на Кавказе христианства.
В один из храмов, находившихся около осетинского аула Марьям-Kay, она и прислала список с афонской Иверской иконы Божией Матери в дар новопросвещенным христианам. Написана эта икона была благочестивым человеком, который перед тем, как начать работу, постился шесть недель.
До 1768 года эта икона Богоматери хранилась в Куртатинском округе. Здесь она три раза чудесным образом выходила невредимой из пожаров.
В том же году по настоянию императрицы Екатерины II осетины аула Марьям-Kay должны были выселиться из Куртатинского округа. Отправившись в дорогу и взяв с собой Иверскую икону, путники-осетины заночевали на берегу реки Терек у города Моздока.
Всю ночь от святой иконы исходил яркий свет, освещая всю окрестность, а утром, когда переселенцы хотели продолжить свой путь, волы, запряженные в арбу, на которой помещалась Иверская икона, не смогли сдвинуться с места.
Одному из путников было во сне видение: Богородица приказала оставить икону на этом месте. Весть об этом дошла до архиерея, которым был совершен торжественный молебен у иконы.
Архиерей хотел было перенести икону в городской собор, но ему тоже было открыто, что святой образ должен оставаться на том же месте. Епископ внял этому небесному внушению и построил здесь для Иверской иконы часовню, на месте которой в 1796–1797 годах был выстроен храм во имя Успения Богоматери, здесь же вскоре была основана женская обитель.
Но в 1799 году и храм, и монастырь были закрыты, как была упразднена и сама Моздокская епархия.
В конце XIX столетия в честь Иверской иконы Божией Матери жителями Моздока был выстроен величественный храм. Но не только моздокские жители считали эту икону своей покровительницей – она почиталась по всему Кавказу.
От Иверской Моздокской иконы совершилось много чудес и исцелений. Часто по обету богомольцы приходили к ней издалека босиком и несколько раз обходили вокруг собора на коленях.
К великому сожалению, после революции 1917 года икона была утеряна и сегодня в Успенской церкви города Моздока находится ее список.
Тропарь
От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно, с верою и любовию приходящим к ней. Тако и мою немощь посети, и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.
"УНИАН-Религии"
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