4 мая Православная церковь вспоминает святителя Максимиана, патриарха Константинопольского

Святитель Максимиан, патриарх Константинопольский, родился в Риме в богатой и благочестивой семье.

На собственные средства он хоронил умерших, которые прославились святостью жизни.

Святой Максимиан был прост в общении с людьми и любил жить вдали от мирской суеты.

В Константинополе за чистую и добродетельную жизнь патриарх Сисиний поставил его во пресвитера.

После низложения с Константинопольского престола еретика Нестория иеромонах Максимиан был возведен на патриарший престол 25 октября 431 года, в правление святого царя Феодосия Младшего.

Скончался святитель Максимиан мирно 12 апреля 434 года.

Тропарь

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, Отче Максимиане, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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